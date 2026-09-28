Sivas'ta tarihi lojistik ambar, özgün mimarisi korunarak YHT hizmet binası oldu - Son Dakika
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Sivas'ta tarihi lojistik ambar, özgün mimarisi korunarak YHT hizmet binası oldu

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Sivas\'ta tarihi lojistik ambar, özgün mimarisi korunarak YHT hizmet binası oldu
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Sivas'ta tren garı sahasındaki tarihi lojistik ambar, restorasyonun ardından özgün mimarisi korunarak YHT hizmet binası olarak açıldı. Açılışta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek ve Bakan Yardımcısı Osman Boyraz konuştu.

Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) yeni gar binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tren garı sahasında yer alan tarihi lojistik ambar binası, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından özgün mimari özellikleri korunarak restore edilip, YHT hizmet binası olarak yeniden düzenlendi.

Yeni garın açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan gar binasının Sivas'a yakışır bir görünümü olması için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Tarihi Gar binsanın bulunduğu Sivas'a çok daha farklı bir gar binasının inşa edilebileceğini aktaran Güler, "Sivas'ımız için biz burasının kimlikli olması noktasında bir çabamız oldu. Sivas gibi kadim şehirlerimizin belli altyapı programlarında günümüzün teknolojik imkanları, o dönemin inşaat özellikleri yansıtılabilir. Ancak Sivas gibi tarihi bir gar binamızın bulunduğu yerde hem inşaat teknolojileri hem de mekanik sistemler açısından farklı bir gar binası inşa edilebilirdi. Tarihi kimliği ve dokusuyla gar binamızın yanında Yüksek Hızlı Tren hizmetinden yararlanırken aslında bu tescilli olan binayı daha özellikli kılarak nasıl hizmet yapabiliriz diye bir çalışma yürütmüştük. Burayı da aynı anlayışla planladık. Bölge kurulumuzun onayıyla beraber ihalesi yapıldı ve bugünde hizmete aldık." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek da gar binası ile ilgili bilgiler vererek yeni haftaya güzel bir açılış ile başladıklarını YHT gar binasının açılışını hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise Türkiye'yi baştan aşağı demirağlarla ören Nuri Demirağ'ın doğduğu bu topraklara hizmet etmenin kendileri için çok önemli oldugunu belirtti.

Konuşmaların ardından YHT hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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