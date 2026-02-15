Sivas'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Sivas\'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı
15.02.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Irmağı'nın taşması sonucu 10 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi, karların erimesi ve ırmağın taşması nedeniyle su altında kaldı.

Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Tecer Irmağı taştı.

Bölgedeki çok sayıda ekili tarım arazisi, su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.

Suyun kapladığı arazilerde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu öğrenildi.

Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal, AA muhabirine, Aşağıada, Yukarıada, Bostankaya, Akkaya, Kovalı ve Budaklı köylerindeki ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi.

Arpa ve buğday ekili tarla sahiplerinin zararının büyük olduğunu belirten Kartal, "Yaklaşık 8-10 bin dönüm alan su altında. DSİ Bölge Müdürlüğümüze müracaatta bulundum. Sağ olsun ilgilendiler ve burada bir çalışma yapıldı. Alabildikleri kadar suyun önünü açtılar. Derede ıslah çalışması yapılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Sivas, Çevre, Ulaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Sapık milyarderin alışveriş listesi ifşa oldu: Bebekler için uyku tulumu, deri kırbaç...
Sapık milyarderin alışveriş listesi ifşa oldu: Bebekler için uyku tulumu, deri kırbaç...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:09:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.