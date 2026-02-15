Sivas\'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşık 10 bin dönüm ekili tarım arazisi, karların erimesi ve ırmağın taşması nedeniyle su altında kaldı.

Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Tecer Irmağı taştı.

Bölgedeki çok sayıda ekili tarım arazisi, su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.

Suyun kapladığı arazilerde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu öğrenildi.

Aşağıada köyü muhtarı Sebahattin Kartal, AA muhabirine, Aşağıada, Yukarıada, Bostankaya, Akkaya, Kovalı ve Budaklı köylerindeki ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi.

Arpa ve buğday ekili tarla sahiplerinin zararının büyük olduğunu belirten Kartal, "Yaklaşık 8-10 bin dönüm alan su altında. DSİ Bölge Müdürlüğümüze müracaatta bulundum. Sağ olsun ilgilendiler ve burada bir çalışma yapıldı. Alabildikleri kadar suyun önünü açtılar. Derede ıslah çalışması yapılması gerekiyor." dedi.