Sivas\'ta Taşkın Ulaşımı Aksattı

Sivas'ın Hafik ilçesinde eriyen kar suları ve aşırı yağışlardan dolayı taşan Acısu Irmağı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dışkapı köyündeki ırmağın yatağından taşmasının ardından Hafik'i Divriği ilçesine bağlayan ve 20 köyün grup yolu olan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Taşkın nedeniyle Dışkapı köyündeki çok sayıda arazi de sular altında kaldı.

Öte yandan, Kızılırmak Nehri'nin ilçeden geçen bölümlerinde suyun debisi arttı.

Dışkapı köyünde yaşayan Adıgüzel Toplu, Kızılırmak'ta uzun zamandır su seviyesinin hiç bu seviyeye ulaşmadığını söyledi.

Eray Kendir ise Tavşanlı köyünden Hafik ilçesine gitmek üzere yola çıktığını ancak su seviyesinin yükselmesi nedeniyle güçlükle ilerlediğini ifade etti.

Su taşkınları Zara'da da ulaşımı aksattı

Zara ilçesinde de eriyen kar suları ve aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ahmethacı ve Sedille grup köy yolunun yoğun yağış ve Kızılırmak debisinin artması sonucu meydana gelen su taşkını nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

İlçe Özel İdare ekiplerince Taşlıkaya mevkisinde alternatif servis yolu açıldığı aktarılan açıklamada, "Ulaşım bu güzergah üzerinden kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Kapanan grup yolunda ise ekiplerimizce bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.