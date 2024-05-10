Sivas'ta terk edilen kar direkleri iklim değişikliğini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Sivas'ta terk edilen kar direkleri iklim değişikliğini gözler önüne serdi

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Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde yerleştirilen ve yıllardır kullanılmayan kar direkleri, iklim değişikliğini gözler önüne seriyor. Eskiden 4 metreye varan kar kalınlıklarını ölçmek için kullanılan direkler, günümüzde ise kar kalınlığının yarım metreyi geçmemesi nedeniyle ihtiyaçsız hale gelmiştir. Köy sakinleri, eskiden yoğun kar yağışı olduğunu ancak şimdi kar yağmadığını ve direklerin sadece korkuluk gibi kaldığını belirtmektedir.

10.05.2024 11:49
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Sivas'ta terk edilen kar direkleri iklim değişikliğini gözler önüne serdi

SİVAS - Sivas'ta meteorolojik veri toplamak amacıyla kar kalınlığını ölçmek için yerleştirilen direklere günümüzde ihtiyaç kalmaması yaşanan iklim değişikliğini de gözler önüne serdi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyüne yaklaşık 60 yıl önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dikilen direkler yıllardır kullanılmıyor. Görenlerin dikkatini çeken yaklaşık 5 metre uzunluktaki direklerle geçmişte 4 metreye varan kar kalınlıklarının ölçüldüğü belirtildi. Günümüzde ise ayrı bölgede kar kalınlığının yarım metreyi geçmemesi, bu nedenle direklere de ihtiyaç kalmaması yaşanan iklim değişikliğini gözler önüne seriyor.

"O dönmelerde kar ölçümlerini bu direklerle yapıyorlarmış"

Direklerin köye çocukluğunda dikildiğini ifade eden eski köy muhtarı Ahmet Söylemez; "Direkleri diktiklerinde ben ilkokula gidiyordum, hatırlıyorum. Gelip diktiler direkleri, o zamanlar tabi bizler de merak ettik. Nedir bu direkler dedik. O zamanlar bize bu direklerin kar ölçüm direkleri olduklarını söylediler. O dönmelerde kar ölçümlerini bu direklerle yapıyorlarmış. Buraya eskiden çok yoğun kar yağardı. Bizler evden başka bir eve zar zor giderdik. Şimdi o kar yağışı olmuyor ama halen duruyor bu direkler. Kış mevsimi bu sene kurak geçti. Hiç kar yağmadı. Gece yağdı sabah eridi. Şimdilerde teknoloji gelişti bir düğmeyle nerde ne olduğunu gözlemleyebiliyor. Görenler hep merak ediyor" dedi.

"Eskiden yaklaşık 3 metreye yakın kar yağışı oluyordu"

Köy sakinlerinden Şerif Keskin şimdilerde bu direklerin korkuluk göverini yaptığını belirterek, "Bizim çocukluğumuzda dikildi bu direkler. Sonrasında da birkaç kış kontrol etmeye geldiler. Eskiden yaklaşık 3 metreye yakın kar yağışı oluyordu. Şimdi kar yağmıyor direkler de kaldı öylece kimse bir daha bakmaya da gelmedi. Bu direkler korkuluk gibi kaldı burada" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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