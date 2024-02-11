Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas-Malatya kara yolu Halep Köprüsü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, N.B. yönetimindeki aracın sürücüsü hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.02.2024 14:57
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Sivas'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ö.T.E. idaresindeki 28 AA 388 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü yakınlarında, N.B. yönetimindeki 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü N.B, olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü Ö.T.E. ise yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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