Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

18.08.2025 00:59
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sivas- Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi istikametine giden İhsan Tuna yönetimindeki 60 AD 490 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Efe yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü İhsan Tuna sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammed Efe ise Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

