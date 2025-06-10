Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.
Y.C. (27) yönetimindeki 58 YC 598 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Fevzipaşa Caddesi Timurkaynak Sokak'ta Ö.Ş. (51) idaresindeki 06 EZV 573 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.C. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 58 ACV 110 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.M.C. (8), Y.C. (4) ve A.K. (6) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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