Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobil, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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