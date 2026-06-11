Sivas'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

11.06.2026 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürün'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobil, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Gürün, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
07:06
Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Oyuncu Enis Arıkan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
06:39
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
01:50
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 08:13:09. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.