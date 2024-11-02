Sivas\'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı

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SİVAS'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Turan Arslan yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile Serdar Toptaş'ın kullandığı 58 AFG 104 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobil ve halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.