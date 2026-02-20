Sivas'ta Trafik Kazası: Kaynana ve Gelin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sivas'ta Trafik Kazası: Kaynana ve Gelin Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trafik Kazası: Kaynana ve Gelin Hayatını Kaybetti
20.02.2026 10:34
Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu kayınvalidenin öldüğü, gelinin de hastanede vefat ettiği kazada acı tablo yaşandı.

Sivas'ta dün teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu kayınvalidenin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gelin de yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Zeliha Akalan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, dün İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan'a çarpmış, kayınvalide olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelin ağır yaralanmıştı.

Gelin ve kaynananın, camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA

