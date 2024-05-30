Sivas\'ta trafik kazası sonrası kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Emre K. (26) kullandığı 58 ACY 022 plakalı otomobiliyle 27 Mayıs'ta Sızır beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan S.Ç. yaralandı.
Kazanın ardından olay yerinden ayrılan Emre K.'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Emre K. için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Drone ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında Emre K'ya rastlanılmadı.
Ekipler, arama çalışmasına son verirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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