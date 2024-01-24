Sivas\'ta yaralı puhu tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak

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Sivas'ın Hafik ilçesinde vatandaşın evinin bahçesinde bulduğu yaralı puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.
İlçede yaşayan Necati Öztürk, yavrulayan köpeğine yiyecek verdiği sırada evinin bahçesinde yaralı puhu buldu.
Öztürk, kuşu ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti.
Görevliler, yaralı puhuyu tedavisinin ardından doğal ortamına salacaklarını belirtti.
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