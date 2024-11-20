Sivas\'ta Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

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SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Sivas'ta sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sivas- Ankara ve Sivas- Erzincan kara yolu üzeninde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle takip mesafesini kontrol eden sürücüler, araçları ile dikkatli bir şekilde ilerledi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, -