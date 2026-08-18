Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Ölü, 10 Yaralı

Sivas\'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Ölü, 10 Yaralı
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Suşehri'nde devrilen minibüste 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan minibüs, savrularak uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı.

HAVA AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere, göre araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralılar, hava ambulansı ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere, diğer 6 hafif yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Yolcu Minibüsü Devrildi: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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