Sivas'ta Yolcu Otobüsü Çarpışı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Çarpışı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki O.S'ye, Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan O.S. Numune Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya şahit olanlar, yaşlı adamın elinde ekmek ve peynirle bir yere giderken geriye kaçar gibi yaptığını ve sesini duyduklarını belirtti.

04.07.2024 18:59
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Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İ.A. yönetimindeki 27 FD 325 plakalı Kamil Koç Turizm'e ait yolcu otobüsü Sivas- Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki O.S'ye çarptı.

Ağır yaralanan O.S. sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

O.S, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya şahit olanlardan Durmuş Uzun, "Karşıdan adamın geldiğini gördüm. Geriye kaçar gibi yaptı ve sesini duydum. Yaşlı bir adamdı. Elinde ekmek ve peynirle bir yere gidiyordu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Yolcu Otobüsü Çarpışı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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