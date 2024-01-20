 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyünde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ve gerekli yardımın sağlanacağını belirtti. Vali Şimşek, köylülere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ufak çatlaklar dışında önemli bir hasar olmadığını ifade etti.

20.01.2024 - 18:39,
Abone Ol

Sivas'taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu (2)

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Şimşek deprem sonrası çatlaklar oluşan evleri ziyaret ederek köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gerekli hasar tespit çalışmasının yapıldığını söyleyen Vali Şimşek, "Buradan çıkacak rapora göre gerekli yardımı ve desteği sağlayacağız. Ama çok şükür ki bu depremi ucuz atlattık. Allah daha büyük felaketlerden bizleri korusun. Devletimiz güçlüdür ve her zaman sizin yanınızdadır. Önemli sorun ve sıkıntıyla karşılaşmadık. Ufak çatlakların dışında önemli bir hasar gözükmüyor" dedi. (DHA)

Sivas\'taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sivas Valiliği, Yılmaz Şimşek, Gürün, Sivas, Deprem, Valilik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:19:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement