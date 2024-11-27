Sivas'taki Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'taki Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Sivas\'taki Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilmesiyle çocuklar için büyük bir eğlenceye dönüştü. Tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak karın tadını çıkaran çocuklar, bu kışın keyfini çıkarıyor.

27.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SİVAS'ta etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Sivas'ta kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde birçok köy yolunun kapanması gibi olumsuzluklara yol açtı. Yağışın devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle Sivas Valiliği, kent genelinde okulları 2 gün tatil etti. Bugün de kentte eğitime ara verilirken, tatil kararı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Mahalle aralarında, oyun parkları ve eğimli alanlara gelen çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Kar topu da oynayan çocuklar okulların tatil olduğu günlerde keyifli zaman geçirdi.

'KAR YAĞIŞINI ÖZLEMİŞTİK'

Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardığını söyleyen Abdülkadir Bali (10), "Tepsiyle karda, buzda kayıyoruz, eğleniyoruz. Kar topu oynuyoruz. Kar yağışını özlemiştik. Çok güzel oldu" dedi. Eymen Gazi Aydemir (10) ise "Karın yağmasıyla dışarı çıkıp, kar topu oynuyoruz. Buraya gelip kayıyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Bizim için çok iyi bir eğlence oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'taki Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'taki Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.