Sivas'tan 3 öğretmen Litvanya'da çalıştaya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'tan 3 öğretmen Litvanya'da çalıştaya katıldı

Sivas\'tan 3 öğretmen Litvanya\'da çalıştaya katıldı

Sivas'ta bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda görev yapan 3 öğretmen, Erasmus Programı Okul Eğitimi projesi kapsamında Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen çalıştaya katıldı. Proje kapsamında Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya'daki okulların yer aldığı belirtildi. Öğretmenler, çalıştayda sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi konusunda ülkelerindeki uygulamaları paylaştılar. Projenin bir sonraki çalıştayı ise İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek ve Hamza Yerlikaya Ortaokulu'ndan 3 öğretmen ve 4 öğrenci katılım sağlayacak.

03.05.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta görev yapan 3 öğretmen Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda görev yapan 3 öğretmen Erasmus Programı Okul Eğitimi projesi kapsamında Klaipeda'da düzenlenen çalıştaya iştirak etti.

Proje koordinatörü Sefa Gürbüz, AA muhabirine, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projede, Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya'daki okulların yer aldığını söyledi.

Gürbüz, öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi konusunda ülkelerindeki uygulamaları anlattıklarını belirtti.

Projenin gelecek çalıştayının ise İspanya'nın Granada şehrinde düzenleneceğini aktaran Gürbüz, Hamza Yerlikaya Ortaokulu'ndan 3 öğretmen ve 4 öğrencinin katılım sağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA

Hamza Yerlikaya, Avrupa Birliği, Litvanya, Granada, Türkiye, Polonya, İspanya, Sivas, Avrupa Birliği, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'tan 3 öğretmen Litvanya'da çalıştaya katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'tan 3 öğretmen Litvanya'da çalıştaya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement