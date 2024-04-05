Sivas Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey mazbatasını aldı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Turan İlbey mazbatasını aldı.

Ulaş İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Kalın'dan mazbatasını alan İlbey, ilçede huzur ortamında bir seçim yapıldığını söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen İlbey, "Güzel bir seçim atmosferi geçirdik. Seçmenlerimizin teveccühüyle ikinci kez belediye başkanı olarak güzel bir sonuçla seçim sürecini geride bıraktık." dedi.

İlbey, parti rozetini çıkartarak hizmete devam edeceğini ifade etti.

Belediyenin kapısının herkese açık olduğunu aktaran İlbey, "Ulaş'ın daha modern, daha yaşanabilir bir hale gelmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacaktır." diye konuştu.

Mazbata töreninde İlbey'e, MHP Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkayası, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.