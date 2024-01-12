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Sivas Ulaş'ta Öğrencilerin Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta Öğrencilerin Resim Sergisi Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı. Kaymakam Emre Zafer'in açılışını yaptığı sergide, öğrencilerin akrilik boya çalışmaları sergilendi. Zafer, güzel sanatların önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti. Sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Sivas Ulaş\'ta Öğrencilerin Resim Sergisi Açıldı
12.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:36
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmenleri danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını Kaymakam Emre Zafer yaptı.

Öğrenciler tarafından yapılan akrilik boya çalışmalarından oluşan resimleri tek tek inceleyen Zafer, resim sergisinin açılmasında emeği geçen güzel sanatlar öğretmeni Harun Taş ve öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra öğrenciler ile gitar çalan Zafer, güzel sanatların önemine vurgu yaptı.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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