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Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından koyunculukla uğraşan çiftçilere yönelik sürü yönetimi kursu düzenlendi. Kursa 17 kişi katıldı ve 104 saat sürecek. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Sivas\'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi
16.01.2024 - 11:54,
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilçe merkezinde koyunculukla uğraşan çiftçilere yönelik sürü yönetimi kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun hayvan yetiştiriciliği alanında uzman eğitimci Egemen Tuncay tarafından verildiğini söyledi

Kursa 17 kişinin katıldığını ve 104 saat süreceğini aktaran Coşgun, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

Eğitimci Egemen Tuncay ise eğitimleri Kangal, Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgede her gün bir yetiştiricinin ağılında uygulamalı olarak verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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