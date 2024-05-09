Sivas'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Sivas\'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi. Müdürlük bahçesinde düzenlenen tatbikatta Ulaş Belediyesi itfaiye personeli Mustafa Çağlak yangına karşı alınacak tedbirler, yangına müdahale, yangının türüne göre doğru ve etkin söndürücü maddelerin kullanımı hakkında bilgi verdi. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini söyledi.

09.05.2024 15:33
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen tatbikatta Ulaş Belediyesi itfaiye personeli Mustafa Çağlak yangına karşı alınacak tedbirler, yangına müdahale, yangının türüne göre doğru ve etkin söndürücü maddelerin kullanımı hakkında bilgi verdi.

Daha sonra itfaiye personeli işletme çalışanlarına yangın söndürme tekniklerini uygulamalı gösterdi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini söyledi.

İşletmenin tarım arazisinin fazla olduğunu belirten Keskin, "Bu yıl 30 bin dekara yakın mahsul ekildi. İşletmemizde 20 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştirilmekte. Arazilerimizde ve işletmemizde meydana gelebilecek yangınlardan korunmak için işçilerimize, güvenlik personeline ve memurlarımıza yangın anında yapılması gerekenler konusunda uygulamalı bilgi verildi." dedi.

Keskin, Ulaş Belediyesi itfaiye personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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