Sivas Uluslararası Film Festivali Başladı
Sivas Uluslararası Film Festivali Başladı

14.05.2026 22:30
Sivas'ta 3. Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşüyle açıldı, 200 film başvurusu alındı.

SİVAS Valiliği, Belediye Başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Sivas Uluslararası Film Festivali düzenlenen kortej yürüyü ile başladı.

Festival kapsamında nostaljik araçlar, animasyon ekipleri, yöresel kıyafetli vatandaşların katılımıyla festival korteji düzenlendi. Sivas Valiliği önünden başlayan ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona eren kortej yürüyüşüne Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Onur Taydaş, sanatçılar, yönetmenler ve il protokolü eşlik etti. Kortej İnönü Bulvarı üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne kadar devam etti. Artından kültür merkezinde 90'lar Konseri düzenlendi. Konser öncesi konuşan Vali Yılmaz Şimşek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte 3 gün sürecek olan festivale, 200 belgesel ve kurmaca film başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucunda belgesel ve kurmaca dalında ayrı ayrı birincilik ödülleri, yine aynı dallarda jüri özel ödülleri verilecek. Yarışmayı kazanan filmler 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: DHA

