Sivas Valisi Şimşek, İmranlı'da köylülerin taleplerini dinleyip esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Sivas Valisi Şimşek, İmranlı'da köylülerin taleplerini dinleyip esnafı ziyaret etti

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Sivas Valisi Şimşek, İmranlı\'da köylülerin taleplerini dinleyip esnafı ziyaret etti
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı'da Ortakdaracık ve Boğanak köylerini ziyaret ederek köylülerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Şimşek, Ali Ürek ve esnafla görüşerek sınırlı kaynakları verimli kullanıp yeni kaynaklarla hizmetleri artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında köy ve ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Ortakdaracık ve Boğanak köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle buluştu.

Vatandaşlarla sohbet eden Şimşek, köylerin ihtiyaçlarına ilişkin talep ve önerileri dinledi.

Kırsal bölgelerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin şekilde ulaştırılmasının önemine değinen Şimşek, "Elbette imkanlarımız sınırlı, ihtiyaçlarımız ise oldukça fazla. Bizler de mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ihtiyaçlar arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Yeni kaynaklarla birlikte hizmetlerimizi daha da artırmayı ve kırsalımızı daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, ilçe programı kapsamında İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek'i de makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin genel durumu, belediye tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve vatandaşlara sunulan hizmetler ele alındı.

İlçenin ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Şimşek, Ürek'e çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Şimşek, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Şimşek'e İmranlı ilçesindeki ziyaretlerinde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İmranlı Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar ve İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek eşlik etti.

Kaynak: AA
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