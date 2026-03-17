Sivas Valisi Şimşek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 15:06
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, bağımsızlık iradesinin, inancın ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle kazındığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tarihin akışına yön veren eşsiz bir direnişin adı olduğunu belirtti.

İmkansızlıklar içinde dahi inancını, cesaretini ve vatan sevgisini hiç kaybetmeyen kahraman ecdadın dünyanın en güçlü ordularına karşı sergilediği sarsılmaz irade ile milletin bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Şimşek, "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk ecdadımızın emanet ettiği bu aziz vatanı aynı şuur ve kararlılıkla korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek geleceğe güvenle taşımaktır." ifadesini kullandı.

Şimşek, Çanakkale ruhunun milletin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğinin, vatan söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olduğunun en güçlü sembolü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

