Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı

Sivas Valisi Şimşek\'ten Ramazan Bayramı mesajı
19.03.2026 10:46
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, rahmeti, bereketi ve huzuru ile gönülleri aydınlatan mübarek ramazan ayını geride bırakırken, bayrama kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu ve kalplerin birbirine yaklaştığı günler olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Milletçe birlik ve kardeşliğimizi yeniden hissettiğimiz en kıymetli anlardır. Bu özel günlerde sevgi, saygı ve hoşgörü sözlerden öteye geçer, yapılan küçük bir iyilik, paylaşılan samimi bir tebessüm toplumumuzun en derin bağlarını yeniden güçlendirir. Bayram, sadece kişisel mutluluk değil, toplumsal huzur ve kardeşliğin de en güzel yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, kadim medeniyetlerin mirası olan dayanışma ruhunun zorluklar karşısında kendilerini kenetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram, bu ruhu yaşatmak için bir vesiledir. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk, yaşlılarımızın duası ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, bayramın gerçek anlamını ve toplum olarak sorumluluğumuzu ortaya koyar. Bu bayramda, başta aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz olmak üzere ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız ve komşularımızla gönül bağlarımızı güçlendirelim.Bu mübarek günlerin başta gönül coğrafyamız olmak üzere acının, gözyaşının, zulmün ve savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm İslam beldelerine barış, huzur, güven ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
