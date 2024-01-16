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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şimşek, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercih yaparken, AA'nın önemli bir basın kuruluşu olduğunu vurguladı ve çalışanlara başarılar diledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
16.01.2024 - 10:07,
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğrafını oylayan Şimşek, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" karesini seçti.

"Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında", "Haber"de ise Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" fotoğraflarını oylayan Şimşek, "Spor" kategorisinde de Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Şimşek, AA'nın ülkenin en önemli ve en köklü basın kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Geleneksel hale getirilen yılın fotoğrafları oylamasında farklı kategorilerde oy kullandığını belirten Şimşek, "Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflardı ve tercih yapmakta zorlandım." dedi.

Şimşek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında özveriyle görev yapan AA çalışanlarını da sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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