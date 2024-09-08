Sivas'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, yeni eğitim öğretim dönemine başlanılan bu anlamlı haftada geleceğin teminatı olan çocukların okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine, öğretmenlerin de öğrencilerine kavuştuğunu belirtti.

Sivas'ta ilk, orta ve lise düzeyinde 727 okulda 121 bin 211 öğrenci ve 9 bin 201 öğretmenle 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlanacağını aktaran Şimşek, "Bu eğitim öğretim döneminde de öğrencilerimizin kendilerine, ailelerine ve yüce milletimize faydalı, ilim sahibi, bilgide ve teknolojide sınır tanımayan, kendine güvenen ve düşüncelerini ifade edebilen, eğitime inanmış bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, eğitimde daha fazla kalitenin ve başarının yakalanması hedefiyle büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim yılına başlanılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarınımızın teminatı çocuklarımızın akademik kazanımlarının artması, çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yürütülmesi ve ilimizin başarı seviyesinin artırılmasına yönelik il bazında sürdürdüğümüz Hedef ve Miras Projemizin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte Sivas'ımızı eğitimde daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, ilimize ve eğitim camiamıza başarılarla dolu hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor, değerli öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."