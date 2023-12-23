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SİVAS ve İzmir'deki 2 kişiyi, para kazanma ve kar payı vaadiyle kandırıp 282 bin lirasını alan 2 şüpheli, bankadan para çekerken yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para kazanma ve kar payı vaadiyle Sivas ve İzmir'deki 2 kişiyi kandırıp, 282 bin lirasını alan K.K. ve M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, İlkadım ilçesindeki banka şubesinden para çekmek isterken yakalanıp, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas ve İzmir'de Para Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika