Sivas Zara\'da Çocuklara Özel Gösteri

Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklara yönelik gösteri gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, akrobasi, sihirbazlık gösterimi, palyaço ve denge gösterisi, piton yılanı ve ateş şovu gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, her yıl olduğu gibi bu yılda yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara karne hediyesi olarak etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara iyi bir tatil geçirmelerini temenni eden Çelik, "Çocuklarımızın stres atmalarına ve eğlenmelerine destek olmak için etkinliğimizi 2 seans ücretsiz olarak gerçekleştirdik." dedi.