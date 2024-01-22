 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas Zara'da Çocuklara Özel Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Zara'da Çocuklara Özel Gösteri

Zara Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara akrobasi, sihirbazlık, palyaço ve denge gösterisi, piton yılanı ve ateş şovu yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Çelik, yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara karne hediyesi olarak etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sivas Zara\'da Çocuklara Özel Gösteri
22.01.2024 - 16:31,
Abone Ol

Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklara yönelik gösteri gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, akrobasi, sihirbazlık gösterimi, palyaço ve denge gösterisi, piton yılanı ve ateş şovu gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, her yıl olduğu gibi bu yılda yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara karne hediyesi olarak etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara iyi bir tatil geçirmelerini temenni eden Çelik, "Çocuklarımızın stres atmalarına ve eğlenmelerine destek olmak için etkinliğimizi 2 seans ücretsiz olarak gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih Çelik, Sivas, Etkinlik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Zara'da Çocuklara Özel Gösteri - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:35:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Zara'da Çocuklara Özel Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement