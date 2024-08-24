Sivasspor, Eyüpspor\'a 1-0 mağlup oldu

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçında Sivasspor, Eyüpspor'u konuk etti. Sivasspor evinde, Eyüpspor'a 1 -0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor - Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19: 15'te başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Konuk takım Eyüpspor, 8. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Eyüpspor deplasmanda 3 puanı tek golle aldı.