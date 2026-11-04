Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Siverek-Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'te Siverek-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi, araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Aydın Erdem (46) idaresindeki 01 NT 262 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Özge Dilan Taraman, Yıldız Şahin, Saray Coşacak ve Ayşenur Demir yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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