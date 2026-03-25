Siverek'te 50 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Eti Ele Geçirildi

25.03.2026 22:49
Siverek'te yapılan denetimlerde 50 ton son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yapılan denetimler sonucu 50 ton son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler zabıta ve temizlik işleri ekipleri tarafından imha edildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir esnafı takibe aldı. Takip sonucu yeri tespit edilen depoya ekipler baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından depoda yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 50 ton tavuk ve tavuk ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen etler zabıta ve temizlik işleri ekipleri tarafından kamyonlarla çöp alanına götürülüp imha edildi. İşletmeye mühür vurulurken, idari para cezası uygulandı.

'HALK SAĞLIĞINI TEHTİD EDENLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, halk sağlığını tehdit eden ürünlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz denetimlerde pazarlamacı bir esnaftan şüphelendik. Yaptığımız takip sonucunda söz konusu depoya ulaştık. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk ürünü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde ürünler kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere sevk edildi. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

