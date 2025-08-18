Siverek'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ramazan Can Özgüldü (18) yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
