Şanlıurfa Siverek'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa Siverek\'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliğinde, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı. Polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

08.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:00
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.

Polis ve jandarma trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

Etkinliğe Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Keke Bucak, daire müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Siverek'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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