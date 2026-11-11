Siverek\'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede kurtarılamadı

Siverek'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'te 9 Kasım'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçede 9 Kasım'da Salih Y. idaresindeki 72 ACY 164 plakalı minibüs ile İbrahim Serçek yönetimindeki 63 HH 683 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Serçek, tedavi gördüğü Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Serçek'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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