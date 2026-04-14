Siverek\'te Okulda Silahlı Saldırı

YARALILARDAN 4'Ü ÖĞRETMEN, 1'İ POLİS

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Şıldak, daha sonra açıklamalarda bulundu. Olayın öncesini de kapsayacak şekilde araştırma yapıldığını ifade eden Vali Şıldak, "Saat 09.00 sıralarında pompalı av tüfeği ile okula girmek suretiyle rastgele ateş açması neticesinde maalesef 16 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ü öğretmenlerimiz. 10 öğrenci ve 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi yaralandı. Şükürler olsun. Can kaybımız yok. 4 yaralımızın 2 öğretmen ve 2 öğrencimizin sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Diğer 12 yaralımızın tedavileri devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Okulun eski öğrencisi, sadece 9'uncu sınıfta bulunuyor, daha sonra açık öğretim lisesine kaydolmuş bir eğitim durumu var. Şahıs kendisi polisimiz tarafından sıkıştırıldı ve kendi canına kıymak sureti ile hayatını kaybetti. Ex olarak ele geçirildi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın, evveliyatını da içerek şekilde soruşturması, araştırılması yapılacak. Geçmiş olsun diyorum bütün ilçemize ve eğitim camiamıza. Bu tür münferit hadiseler olabiliyor. Gereken incelemeler yapılacak. Yakından inceliyoruz. Yaralılarımızın durumunu yakından inceliyoruz. Eğitim camiamıza geçmiş olsun" dedi.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ, SALDIRI KAMERADA

Öte yandan, daha önce okulun öğrencisi olan ve 1 yıl eğitim aldıktan sonra açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden Ömer Ket'in okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirtildi. Saldırganın mesajında, "Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak" dediği görüldü.

Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin koşuşturması ve Ömer Ket'in elinde tüfekle okula girdiği görüldü.

