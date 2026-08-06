Siverek'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Faruk Resul G. idaresindeki 20 DA 490 plakalı otomobil, Gürakar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Remziye (53), Hasan (59) ve Mehmet Salih G. (11) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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