Siverek\'te otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim Halil T. idaresindeki 23 EP 226 plakalı otomobil, Süleyman M. hakimiyetindeki 34 LA 0637 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan Murat V. ile Muhammed Furkan T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA