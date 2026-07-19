Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Fırat Zencirci (26) idaresindeki 42 BSC 02 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun kırszal Karakeçi Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Zencirci (29) ve Veysel Zincirciler (25) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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