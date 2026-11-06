Siverek'te şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Siverek'te şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı ve yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
F.Ç. (25) idaresindeki 68 HP 777 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile M.Ç. (41) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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