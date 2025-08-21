Siverek'te Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla mahkemeye getirilme kararı olan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince Siverek Adliyesine getirildi.

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Y.S. (44) ve N.S. (39), henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan N.S, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.