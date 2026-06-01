Siverek'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ali Çakır (37) yönetimindeki 23 BH 540 plakalı tır, Karakoyun Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çakır, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
