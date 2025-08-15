Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bülent Özer idaresindeki 01 AVL 097 plakalı kamyon, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında Mustafa Kahraman yönetimindeki 67 TT 717 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Mustafa Kahraman, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
