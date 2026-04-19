Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü

19.04.2026 13:19
Siverek'te TIR ile çarpışan hafif ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Halid Aydın (70) ile yanındaki Bekir Çıplak (92) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik'in (29) kullandığı 63 EU 063 plakalı TIR ile Halid Aydın'ın kullandığı 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aydın ve yanındaki Bekir Çıplak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR şoförü Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Siverek'te Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Advertisement
