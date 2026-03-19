Siverek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İsmail Özcan idaresindeki 06 BFA 851 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi NATO Kavşağında Necmettin Özdögen (39) yönetimindeki 06 BVD 339 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
