Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu imal ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce Yenişehir Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 14 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile 490 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G. ile M.A.K. işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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