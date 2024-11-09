Sivil toplum kuruluşlarından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları - Son Dakika
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Sivil toplum kuruluşlarından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2024 11:47
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Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihe damga vuran, örnek bir komutan ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin başlatıcısı ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle andıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Onun bize çizdiği aydınlık yol, daima rehberimiz olacak. Milletimiz, onun önderliğinde emsali olmayan başarı öyküsüne imza atmıştır. Bizim neslimiz ve bizden sonraki nesiller, Atatürk'ün ülkemiz için koyduğu hedeflerden kopmayacak, aziz hatırasına layık olacaktır. İş dünyası olarak, bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz."

"Cumhuriyet'imize sahip çıkıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de eşsiz devlet adamı, bağımsızlık mücadelesinin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında rahmet ve saygıyla andıklarını bildirdi.

Türk milletinin zor koşullar içinde varoluş mücadelesi verdiği dönemde, bağımsızlık ve egemenlik ruhunu ateşleyen Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm." diyerek milleti zafere taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Onun azmi ve ileri görüşlülüğü sayesinde Türkiye Cumhuriyeti, tarihin en karanlık sayfalarından aydınlık yarınlara uzanan bir yol buldu. Bugün Atatürk'ün aziz hatırasına olan borcumuzu ödemek için onun 'En büyük eserim.' diye nitelendirdiği Cumhuriyet'imize sahip çıkıyoruz. İlke ve devrimlerine bağlı kalarak, bilimi, aklı ve çağdaş medeniyeti rehber ediniyor ve yolumuza devam ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

"Azmi, cesareti ve öngörüsü bizlere her daim rehberlik ediyor"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Türk milletinin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ve ileriyi gören düşünceleriyle ülkeye güçlü bir miras bıraktığını belirtti.

Atatürk'ün, bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda attığı adımların, sadece Türkiye için değil, dünya için de ilham verici olduğunun altını çizen Kartaloğlu, "Onun azmi, cesareti ve öngörüsü bizlere her daim rehberlik etmektedir. Gelecek nesillere daha özgür, daha çağdaş bir Türkiye bırakma sorumluluğunun bilinciyle, onun gösterdiği yolda yürümeye ve ülkemize değer katmaya kararlıyız. Aramızdan ayrılışının 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

10 Kasım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajları - Son Dakika

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