Sivil Toplum Zirvesi 2024'te Öne Çıkan Konular - Son Dakika
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Sivil Toplum Zirvesi 2024'te Öne Çıkan Konular

Sivil Toplum Zirvesi 2024\'te Öne Çıkan Konular

İstanbul'da düzenlenen zirvede sivil toplumun yönetimi ve gönüllülük konuları ele alındı.

05.10.2024 17:18
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İstanbul'da düzenlenen Sivil Toplum Zirvesi 2024'te, sivil toplumda insan yönetiminden stratejik planlamaya, profesyonelleşmeden dijital dönüşüme kadar birçok konu ele alındı.

"Sivil toplumda insan yönetimi" temalı zirve, İlke Kültür Eğitim Vakfı ve Sivil Toplum Akademisi tarafından Fatih Belediyesinin de desteğiyle Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Sivil Toplum Akademisi Direktörü Doç. Dr. Fatih Yaman, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının sayısının artmasına rağmen yönetim niteliği konusunda ciddi olarak geliştirilmesi gereken alanlar bulunduğunu belirtti.

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı avukat Ahmet Sait Öner, gönüllü yönetimi hakkında yaptığı konuşmada, insan odaklı bir yaklaşımın önemine dikkati çekti.

"İnsan yanımızı pragmatik yöntemlerle köreltmeden, gönüllü ruhumuzu canlı tutmanın yollarını bulmalıyız." ifadelerini kullanan Öner, bu dengeyi sağlamak için daha fazla düşünülmesi ve gönüllülüğün sürdürülebilir kılınması gerektiğini kaydetti.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, sivil toplum kuruluşlarında aidiyet ve gönüllülüğün önemini anlattı.

Prof. Dr. Erdoğmuş, bu değerleri güçlendirecek sistem araçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen Sivil Toplum Ödül Töreni'nde 3 kategoride ödüller takdim edildi.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği "Öne Çıkan Faaliyet Ödülü"ne, Robot El Derneği "Yenilikçi STK Ödülü"ne, Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu "Gönüllülük Ödülü"ne layık görüldü.

Mesut Çaça'ya ise mansiyon ödülü verildi.

Zirve, ödül töreni sonrasında panellerle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivil Toplum Zirvesi 2024'te Öne Çıkan Konular - Son Dakika

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