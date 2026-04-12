Beyrut'ta Füze Saldırısında Ailenin Korku Dolu Anları

Saldırı sırasında iş yerinde olduğunu söyleyen Ghida Fakih, patlama seslerini duyduklarını ancak alıştıkları için önemsemediklerini belirtti. Kızından gelen panik telefonla durumu öğrenen Fakih, eşine ulaşarak çocuklarının evde olduğunu öğrendi ve endişeyle onların yerini sordu. Sonrasında çocuklarının halalarında güvende olduğunu öğrendi, ancak oğlunun patlamanın şiddetini anlattığını aktardı.

Kızının gönderdiği videoyu izleyemediğini, çünkü herkesin onu aradığını söyleyen Fakih, yaklaşık bir saat sonra videoyu izlediğinde saldırının yakınlığını ve ailesinin ne kadar risk altında olduğunu anladığını ifade etti. Eve ulaşmak için iki saat uğraştığını, ailesine kavuşunca hep birlikte ağladıklarını paylaştı.

Saldırının, ailesinin sadece 10 dakikalık yürüyüş sırasında gerçekleştiğini ve dört füzenin atıldığını, üçünün aynı binayı vurduğunu anlattı. Hiçbir annenin bunu yaşamaması gerektiğini vurgulayan Fakih, saldırının sivilleri, özellikle çocuk ve kadınları hedef aldığını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'yi ve Türk halkını sevdiğini ekledi.